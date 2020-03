Comune di Roma, al via distribuzione di 20 mila mascherine per dipendenti comunali e operatori sociali

È partita questa mattina la distribuzione di 20 mila mascherine chirurgiche destinate ai dipendenti e agli operatori sociali di Roma Capitale per affrontare in sicurezza l'emergenza Coronavirus. La Protezione Civile del Campidoglio ha consegnato 5 mila mascherine al Dipartimento Organizzazione e Risorse umane, da assegnare ai lavoratori degli uffici capitolini; 3 mila mascherine al Dipartimento Politiche sociali, a disposizione di chi assiste le persone più fragili; 2 mila a Farmacap, l’azienda che gestisce le farmacie comunali. Altre 4.500 in totale verranno consegnate domani ai 15 Municipi della città, mentre le restanti rimarranno a disposizione per ulteriori esigenze.

Questo stock di dispositivi acquistato da Roma Capitale è solo la prima parte di una fornitura ben più ampia di cui l’Amministrazione si sta dotando. Entro la fine della settimana dovrebbero arrivare altre 100 mila mascherine da smistare alle strutture capitoline e alle società partecipate: si tratta di dispositivi ffp2 destinati ai lavoratori che svolgono un servizio essenziale a contatto con il pubblico. Infine, ulteriori 30 mila mascherine ffp2 e ffp3 verranno donate dall’azienda vinicola Casale Del Giglio.



"È necessario che i dipendenti comunali e quelli delle aziende partecipate di Roma Capitale operino nella massima sicurezza. Sia negli uffici che nello svolgimento di servizi essenziali, a contatto con il pubblico, i nostri lavoratori continuano a garantire il loro impegno a favore dei cittadini. Per questo voglio ringraziarli e assicurare che la tutela dei nostri dipendenti, impegnati in prima linea durante questa emergenza, è una priorità", dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.