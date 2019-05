VIDEO | Metro A, ad agosto i lavori di sostituzione dei binari. Chiusure previste in tre fasi

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

In attesa del crono programma definitivo, l’assessora alla Mobilità del Comune di Roma, Linda Meleo, spiega il tipo di intervento che verrà eseguito nel mese di agosto sul tutta la tratta della linea A della metropolitana: “Sarà eseguito in tre fasi, in cui saranno organizzate delle navette sostitutive per il tratto interessato dato lavori - dice -. Un intervento importante che riguarda la sostituzione dei binari, che mancava da 20 anni, e che garantirà maggiore sicurezza ed efficienza del servizio”.

Mentre si attende la riapertura delle fermate ancora chiuse: “Su Repubblica, visto quanto annunciato dalla stessa Otis (l’azienda produttrice delle scale mobili e che sta eseguendo le manutenzioni, ndr) dovrebbe avvenire tra la fine di giugno e l’inizio del mese di luglio, mentre Barberini al momento è ancora sottoposta a sequestro".