VIDEO | Dentro le case comunali di Testaccio: ascensori rotti, muffa alle pareti, infiltrazioni d’acqua

Come tutte le case popolari, purtroppo, anche a Testaccio gli inquilini per le manutenzioni devono fare da se, malgrado il versamento degli oneri accessori: tinteggiare le pareti, sostituire le lampadine, sturare le pozze d’acqua piovana che si formano sopra il tetto per evitare che poi si infiltri negli appartamenti sottostanti.

“Ci autotassiamo ogni mese anche per pulire le scale - spiega Francesca, un’inquilina -. Qui non si è mai visto nessuno, però ora vogliono dare in affitto all’asta queste case. Guardate come siamo ridotti, e li chiamano pure appartenenti di lusso”.