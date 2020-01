VIDEO | “No alla discarica nella Valle Galeria”, in piazza anche i grillini dissidenti

In piazza, contro la scelta di realizzare una discarica per lo smaltimento dei rifiuti di Roma nella Valle Galeria ci sono anche i grillini. Daniele Diaco, presidente della commissione Ambiente del Comune di Roma, Simona Ficcardi, consigliera capitolina cresciuta sul territorio, Marco Cacciatore, consigliere della Regione Lazio, Monica Montella ed Eleonora Guadagno, altre due elette "dissidenti".

E poi la presidente del XII municipio Silvia Crescimanno spalleggiata dalla collega del VII Monica Lozzi, che guida un'altra circoscrizione ma che a palazzo Senatorio non ha mai lesinato critiche, anche sulla questione rifiuti. I loro volti spuntano in mezzo a quelli di migliaia di cittadini. Anche loro, da Cinque Stelle, sono in protesta contro il Campidoglio di Virginia Raggi, a Cinque Stelle. Una crisi tutta politica che chi è in piazza ammette senza problemi: la decisione di smaltire i rifiuti in una "Malagrotta bis" sta lacerando dall'interno i pentastellati romani.