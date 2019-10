VIDEO | Il popolo di Salvini riempie piazza San Giovanni: “Era di Berlinguer, oggi è nostra”

La folla al grido di “Matteo, Matteo”. Le bandiere, i cori, ma anche rosari e immagini di Gesù. Questa è piazza San Giovanni in Laterano, in un sabato di ottobre romano dove a pochi passi dalla Basilica sorge il paco della manifestazione organizzata dalla Lega, a cui hanno aderito poi anche Forza Italia e Fratelli d’Italia, sotto lo slogan “Orgoglio italiano”. E sono più di 200mila gli elettori del centro destra arrivati qui da tutta Italia.

Sul palco gli amministratori locali “targati” Lega, da Luca Zaia (governatore Veneto) a Attilio Fontana (governatore Lombardia). Poi Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, al quale la piazza non ha però riservato un’accoglienza tanto sottile: durante il suo discorso in molti chiamavano il nome di “Matteo”, quasi a voler ribadire che erano li per Salvini. “Sono felice di essere in questa piazza - dice il leader leghista -, che era della sinistra e che oggi è nostra, molti qui che un tempo erano del Partito democratico”.

Poi cori contro i Cinque stelle, colpevoli di aver “tradito” alleandosi con il Pd e contro Beppe Grillo. Non mancano le stoccate alla sindaca di Roma, Virginia Raggi: “Sono qui per un’Italia migliore - dice Salvini dal palco -, ma anche per dare ai miei figli una Roma migliore, più sicura e più pulita”.