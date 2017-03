VIDEO | Alemanno: "In piazza contro questa Europa nonostante la minaccia del terrorismo"

"Siamo in 10.000" esulta Gianni Alemanno. Movimento nazionale per la Sovranità dell'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno e di Francesco Storace in piazza alle 15 da piazza dell’Esquilino a largo Corrado Ricci. "Contro questa Europa. Per il polo sovranista" lo slogan impresso sui volantini con i volti di Jean-Claude Juncker, Angela Merkel e François Hollande e la scritta 'Sono a Roma, contestiamoli insieme'. Obiettivo principale riprendersi "le chiavi di casa nostra" contro un'Europa che limita "la sovranità nazionale e popolare degli Stati membri".

QUI L'INTERVISTA PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE