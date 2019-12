Rifiuti, il sindaco di Colleferro: "Su di noi il peso delle non scelte di Raggi"

La discarica di Colleferro chiuderà il 15 gennaio 2020. “Non permetteremo nessun tipo di proroga ulteriore. Siamo pronti alle barricate”. Il primo cittadino di Colleferro, comune alle porte della Capitale, è il capofila della protesta dei sindaci dell’hinterland romano.

Sono in trenta oggi in Consiglio comunale, tutti seduti con la fascia tricolore pronti a far sentire il loro grido disperato: basta rifiuti di Roma nei siti limitrofi, Roma decida, si doti di una discarica e smaltisca sul suo territorio.