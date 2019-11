Incendio Pecora Elettrica, rabbia e indignazione contro il presidente grillino: "Qui con sei mesi di ritardo"

“In ritardo di soli sei mesi”. Si può riassumere così l’accoglienza riservata a Giovanni Boccuzzi, presidente del V municipio di Roma, quando intorno a mezzogiorno di mercoledì 6 novembre arriva in via delle Palme. Davanti a quella saracinesca ormai chiusa della Pecora Elettrica, completamente distrutta dall’incendio che, per la seconda volta (la prima lo scorso 25 aprile), subisce un vero e proprio attacco.

“Porteremo la questione al Prefetto, questa volta vogliamo vedervi chiaro”, dice il minisindaco a chi gli sottolinea come la zona sia ormai lasciata in mano alla criminalità locale. Poco dopo Danilo, uno dei due titolari della Pecora si avvicina: “Mi presento oggi, perchè è la prima volta che lo vedo qui”.

Alle 19, con ritrovo a piazza dei Mirti a Centocelle, si riunirano realtà sociali di zona insieme a commercianti e cittadini, per un corteo di solidarietà ai titolari della Pecora Elettrica.