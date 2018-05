VIDEO | Metro C, Raggi inaugura la stazione di San Giovanni insieme a suo figlio: "Roma corre"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

In compagnia di suo figlio, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha inaugurato la tanto attesa stazione di San Giovanni che metterà in collegamento la linea C con la A. Un traguardo "storico - dice - perché Roma oggi può avvicinarsi sempre più alle altre capitali europee. Ma non solo, perché questa è la prima stazione museo, dove i passeggeri potranno ammirare tutti i reperti archeologici che sono stati trovati in questi lunghi anni di scavi".

Un cerimonia veloce, poi giù sulla banchina dove il primo treno aspetta solo la prima cittadina per lasciare la stazione appena inaugurata. A bordo anche il vicepresidente della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio, i vertici di Atac, la Soprintendenza capitolina che ha coordinato i lavori di esposizione della parte archeologica. E con loro, i primi utenti che da anni attendevano l’apertura di questa stazione.