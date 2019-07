VIDEO | Inaugurato il corridoio mobilità con i filobus, ma per i cittadini ancora criticità da superare

Presenti anche i rappresentati dei vari comitati di quartiere, invitati all' atteso evento dall'amministrazione cittadina. L'avvio del nuovo servizio, tra le prime conseguenze, ha avuto quella di riorganizzare la rete del trasporto pubblico che attraversa il quadrante. Una scelta che non tutti i cittadini presenti al capolinea del filobus, hanno mostrato di apprezzare.

Nel popoloso Laurentino Fonte Ostiense, il Consiglio di Quartiere ha infatti sottolineato che "queste modifiche non ci permettono più di raggiungere nè la Ferratella, dove sono presenti le scuole, nè l'ospedale Sant'Eugenio". Criticità sono state manifestate anche da chi vive a Fonte Laurentina, dove i filobus partono diretti al capolinea della metro B. "Bisogna pontenziare le corse perchè da noi arrivano anche gli utenti che abitano sulla Laurentina e sull'Ardeatina e, sommati ai nostri residenti, rischiano di diventare troppi per questi filobus – fa notare Stefano Ambrosone, del CdQ Fonte Laurentina". Criticità confermate anche dal blogger Carlo Andrea Tortorelli che, negli ultimi anni, ha seguito con attenzione le fasi di realizzazione del filobus. Qualcosa da rividere c'è. L'amministrazione di prossimità promette di ottimizzare il servizio in pochi mesi. Per riuscirvi, occorre ascoltare i cittadini. A partire da quelli presenti all'inaugurazione del Corridoio.