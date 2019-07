VIDEO | Taglio del nastro alla ciclabile di via Nomentana, Raggi: “Opera importante”

Dopo circa un anno di lavori, aperta a tratti per farla già utilizzare nel possibile, la pista ciclabile di via Nomentana è stata inaugurata ufficialmente nel pomeriggio di mercoledì 24 luglio dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Per lei, e l’opera, molti cittadini e rappresentanti di diverse associazioni che difendono i diritto delle “due ruote”.

“Finalmente consegnamo quest’opera tanto importante alla città - dice la sindaca Raggi -, i ciclisti l’hanno promossa, ma anche segnalato alcune migliorie da fare. E ci lavoreremo”. Per il taglio del nastro presenti anche l’assessore capitolino alla Mobilità, Linda Meleo, la presidente del II municipio, Francesca Del Bello: “Opera fortemente voluta dai cittadini ed avviata dalla giunta di Ignazio marino - dice la mini sindaca -, un buon esempio di continuità amministrativa che serva a questa città”.

Presente all’evento anche Manuel Giuge, presidente dell’associazione “La soluzione c’è”, partito dalla sua Venezia a bordo di una carrozzella elettrica: “Ho deciso di spingermi verso Roma, iniziative come questa sono fondamentali, soprattutto per una città tanto grande e piena di macchine”.