VIDEO | Grillo moralizzatore nel traffico di Roma: "Neanche una buca"

Seduto al lato passeggero in una calda giornata estiva, il comico genovese e leader del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo, si è trasformato nel “moralizzatore del traffico”. Insieme all’autista e un’altra persona pronta a registrare la gag all’interno della macchina, Grillo ha percorso parte di via Cavour e l’arrivo in tangenziale Est. Il comico genovese armato di microfono ha “intimato” a pedoni, motociclisti e automobilisti le regole della strada.

“E’ rosso non ti muovere”

“E’ rosso non ti muovere” e ancora “non stare in mezzo alla corsia” o “dai un senso alla tua vita”, riferito ad uno scooterista che lo affianca con in mano una macchinetta fotografica. Queste frasi Grillo le ha ripetute a più riprese durante il suo percorso in macchina strillando così come nelle piazze da sempre al microfono. Non solo, il leader pentastellato ha voluto anche puntualizzare: "Neanche una buca, neanche una buca. Un pochino di manutenzione al verde è normale, 40 milioni di metri quadri siamo un po' indietro, ma non vedo buche non vedo buche".

VIdeo di Beppe Grillo Moralizzatore del traffico

Ma si sa, il popolo della rete non perdona e un utente ha fatto notare a Grillo: “Guarda che quando hai menzionato la frase niente buche il cameramen sembrava al tagadà”. Non sono mancate le “precisazioni” da parte di alcuni residenti delle zone più periferiche rispetto al centro città: “Viè in periferia buffone, le strade di Tor Bella Monaca e dintorni sembrano Belgrado dopo la guerra” o “Ma vergognati, prova a fare un giro in via Aurelia, rischiamo la vita tutti i giorni”. Altri invece hanno precisato come il tratto della rampa della tangenziale e la tangenziale stessa sia competenza privata e non comunale. Tuttavia, non sono mancati commenti positivi: “Genio vai avanti” e ancora “Sei quanto di meglio abbia mai espresso questa meravigliosa Penisola”.

“Moralizzatore, non vedo la cintura di sicurezza, o per te non vale?”

Il video del comico genovese in giro per la città di Roma ha raggiunto migliaia di visualizzazioni in brevissimo tempo e ha raccolto anche molte osservazioni sulla pagina Facebook. Qualcuno, infatti, ha anche notato che il Beppe Grillo non ha indossato la cintura di sicurezza come si evince chiaramente dal video: “Moralizzatore, non vedo la cintura di sicurezza, o per te non vale”.