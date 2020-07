VIDEO | "Romani gente de fogna", la città si offende e risponde a Beppe Grillo

Non si placano proteste e malumori dopo che Beppe Grillo, fondatore del Movimento cinque stelle, ha pubblicato un sonetto dedicato alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Un testo pieno di insulti ai romani, tra tutti quel "gente de fogna" che proprio non va giù. Sostituito poi con "gente da poco" come richiesto dalla stessa prima cittadina sotto il post dell'autore. Roma Today ha chiesto ad alcuni di quei romani, cosa pensano di quanto accaduto.