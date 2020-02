VIDEO | “Roma si mobilita per Zaky”, fiaccolata al Pantheon per chiederne la liberazione

“Patrick libero”. Una semplice frase. Due parole trasformate in un sentito slogan durante la fiaccolata che, nella serata di giovedì 20 febbraio di fronte al Pantheon, chiede a gran voce la scarcerazione immediata di Patrick Zaky, studente dell’Università di Bologna, in stato di fermo dallo scorso 7 febbraio in Egitto, suo paese natale.

“Il tempo è cruciale, il 22 febbraio sarà una data importante perché Patrick tornerà in tribunale e si conoscerà il suo destino - dice Riccardo Noury, portavoce di Amnesty international Italia -. L’Italia deve essere protagonista, deve essere presente così come l’Europa. Patrick fa parte di quella meglio gioventù egiziana che va difesa e tutelata”.

In piazza le mini sindache Sabrina Alfonsi (I municipio) e Francesca Del Bello (II municipio), con i colleghi di III e VIII municipio, Giovanni Caudo e Amedeo Ciaccheri. “Anche Roma scende in piazza per questo ragazzo e per la salvaguardia dei diritti umani”, spiega Andrea Casu, segretario del Pd Roma.