VIDEO | Il lungo elenco delle vittime di mafia dal palco di Libera: "E’ la storia del nostro Paese"

Iniziano i bambini, concludono e istituzioni. Dal palco di Libera allestito all’interno dei giardini di piazza Vittorio, il ricordo delle vittime di mafia si fa elencando, uno ad uno, i loro nomi. Più di 900 vite spezzate, molte di chi era in prima linea

Iniziativa organizzata in occasione della 23esima “Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” che si celebra ogni 21 marzo in tutta Italia. Tra le istituzioni presenti, il governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e la mini sindaca Sabrina Alfonsi.

Tanti i ragazzi e gli alunni delle scuole inferiori presenti. tutti ad ascoltare quei nomi, ma anche per sentire il racconto dei famigliari delle vittime. Come Alfredo Borrelli, figlio di Francesco, un maresciallo dei carabinieri ucciso in Calabria nel 1982. O quella di Alessandro Antiochia, fratello di Roberto, membro dell’antimafia palermitana e vittima di un agguato insieme ad un suo collega.