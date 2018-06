Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Soddisfazione. Con questa parola si possono riassumere gli interventi di Luigi Di Maio (Movimento cinque stelle) e Matteo Salvini (Lega) al loro arrivo in via dei Fori Imperiali, pronti ad assistere alla consueta parata militare in occasione della Festa della Repubblica, come membri del Governo.

Con le polemiche, e la richiesta di impeachment nei confronti della capo dello Stato, Sergio Mattarella, ormai lontane.