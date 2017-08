VIDEO | Curtatone, i rifugiati: "Non lasceremo piazza Indipendenza"

I rifugiati "occupano" piazza Indipendenza e puntano il dito contro la gestione della vicenda: "L'Europa deve sapere come ci trattano"

Clima di tensione oggi 23 agosto in via Curtatone dove la polizia si è presentata con quattro blindati accompagnati da una squadra dei vigili del fuoco. Chiusa al traffico piazza Indipendenza [qui la notizia completa].

I rifugiati, però, non intendono lasciare piazza Indipendenza e accusano: "L'Europa deve vedere come veniamo trattati. In Germania e Francia non succede questo". Un altro, invece, aggiunge: "Abbiamo lasciato il palazzo ma non lasceremo la piazza, è un posso pubblico. Possiamo stare".