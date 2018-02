Da sei mesi accampati in una chiesa, oggi pensavano finalmente di poter entrare in una casa. Così però non è stato. Le 20 famgilie di Santi Apostoli si sono ritrovate un muro di polizia a bloccare il loro ingresso nella palazzina di via Gioacchino Ventura a Pineta Sacchetti. La reazione è stata quasi istintiva: prendere le tende per dormire così, all'aperto.

Ecco quello che sta accadendo in via Ventura.