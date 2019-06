VIDEO | “Stop sgomberi”, la Roma solidale scende in piazza: migliaia in corteo per le strade della Capitale

Ci sono le famiglie in emergenza abitativa, realtà sociali e sindacali. E’ la Roma solidale quella che ha deciso di scendere in piazza nel pomeriggio di sabato 22 giugno contro gli sgomberi delle occupazioni, ma anche degli spazi sociali della città.

In migliaia hanno quindi marciato sotto lo slogan “Roma si barrica”, da piazza Vittorio a piazza Venezia, attraversando il rione Esquilino e via Cavour. In prima fila alcuni abitanti dell’occupazione di via Cardinal Caprinica e di viale del Caravaggio, entrambi in cima alla lista degli immobili da sgomberare: “Vogliamo una casa”, dicono in coro.

La Manifestazione è stata organizzata dai movimenti per il diritto all’abitare, a cui hanno aderito anche Libera contro le mafie, Unione Inquilini, Potere al Popolo, e Asia Usb.