VIDEO | Emergenza abitativa e sgomberi, San Basilio scende in piazza in ricordo di Fabrizio Ceruso

Un corteo colorato, partecipato, pacifico. Sono centinaia le persone che hanno deciso di prendere parte al corteo organizzato nel giorno in cui, 44 anni fa, Fabrizio Ceruso perse la vita durante quella che viene ricordata come la rivolta di San Basilio. Si combatteva per il diritto all’abitare. Lo stesso che ancora oggi viene visto come uno dei diritti negati in una città, Roma, che si sta avviando ad un caldo e lungo autunno fatto di sgomberi annunciati. Il primo, quello di via Raffaele Costi, eseguito solo il giorno prima.

"Poco è cambiato da allora - dice la sorella di Fabrizio, Carla Ceruso - la memoria di mio fratello serve ad unire le coscienze". Tra loro i rifugiati sudanesi di via Scorticabove, da più di due mesi rimasti per strada dopo lo sgombero del palazzo, ex centro d'accoglienza, in cui hanno abitato per molti anni. Ma c’è anche Paola Gazzarini, ultra settantenne e disabile che lo scorso 7 marzo subì un duro sgombero dalla sua casa di San Basilio e dal quale, a causa di un malore, finì una settimana ricoverata all’ospedale Pertini: “Ora sto bene e ringrazio tanto una persona, che non vuole pubblicità, che mi ha aiutata e mi ha dato una casa - racconta - ma mi sento sola, avevo tutto qui”.

Una manifestazione che ha attraversato il cuore di San Basilio. Da quelle case popolari che vivono i disagi di una mancata manutenzione per anni, alle piazze di spaccio aperte h24, ma che con il passaggio del corteo appaiono tranquille e silenziose. “La battaglia per la casa parte da qui - dicono gli attivisti a microfono - il Ministro Salvini ha sempre detto ‘prima gli italiani’, ma intendeva ‘prima i ricchi’ vista la politica che sta portando avanti”.