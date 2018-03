VIDEO | 8 marzo, migliaia in corteo a Roma: “Orgogliosamente donne”. Argento ai giornalisti: “Andate via”

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un fiume di donne, accompagnate anche da molti uomini, hanno marciato nel pomeriggio di oggi, 8 marzo, in occasione della festa internazionale della donna. Un corteo pacifico, colorato e danzante, è partito alle 17:30 da piazza Vittorio per raggiungere piazza Madonna di Loreto poche ore più tardi.

“Madrina” della manifestazione, organizzata dal movimento femminista “Non una di meno” con il sostegno di numerose associazioni che lavorano a sostegno e tutela della donna, l’attrice e regista Asia Argento, “paladina” della lotta contro la violenza di genere dopo la sua denuncia contro il produttore statunitense Harvey Weinstein. ma non ci va morbida con la stampa: “Andate via, lasciateci marciare - dice dal furgone in testa al corteo - non parliamo con voi, fate solo gossip”.

A parte l’attacco della Argento alla stampa, il corteo si è dimostrato colorato, orgoglioso, pacifico e felice: “Siamo orgogliosamente donne”, tuona una manifestante mentre scuote un palloncino rosso, uno dei simboli della manifestazione.