VIDEO | Parchi chiusi per il Coronavirus, la Sindaca Raggi in ispezione a quello di Tor Tre Teste

"Mi avete segnalato in tanti questo parco, quindi sono venuta a controllare". Iniza così il video in cui la sindaca di Roma, Virginia Raggi, mostra il sopralluogo effettuato nella mattina di martedì 17 marzo, al parco di Tor Tre Teste. L'obbiettivo era quello di cogliere su fatto chi, malgrado l'ordinanza di chiusura dei parchi, ci fosse enrato per far jogging o con i propri figli sui giochi pe bambini.

Come vedete non c'è nessuno e i giuochi sono sogillati - sottolinea la sindaca -, rigrazio davvero tutti i romani che si stanno sacrificanfo in questi giorni".