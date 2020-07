Conte alla prima del Cinema America: il Premier in prima fila seduto per terra con la compagna Olivia Paladino

Sorpresa alla prima de Il Cinema in piazza, l'arena estiva del Piccolo America, a San Cosimato. A Trastevere ieri ha fatto capolino il premier Giuseppe Conte, insieme alla sua compagna Olivia Paladino. "I cuscini di Piazza San Cosimato sono belli perché capita di vedere chiunque, anche Presidenti del Consiglio", scrivono quelli del Piccolo America. Ed in effetti il Premier, come tutti gli avventori della piazza, si è seduto su uno dei cuscini insieme alla sua compagna in tubino nero. Distanziamento fisico d'ordinanza e mascherina indossata, Conte è stato accolto dagli applausi, prima di assistere alla proiezione del film di Virzì "La bella vita."