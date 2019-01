VIDEO | Rifiuti, urla e contestazioni al consiglio straordinario. I cittadini del Salario “chiusi” nella sala del Carroccio

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x56797758)

Urla, cartelli, sacchi per l’immondizia usati per protesta. Un coro di “dimissioni” rivolto all’assessora all’Ambiente del comune di Roma, Pinuccia Montanari.

Consiglio straordinario movimentato quello di oggi in aula Giulio Cesare, riunito pre affrontare il tema dei rifiuti e l’emergenza che vive al città.

“Troviamo vergognoso - dice Maria Teresa Maccarrone di Villa Spada che proprio noi siamo stati costretti a seguire i lavori lontano dall’aula”.

Presenti in aula i presidenti dei municipi, ma anche i sindaci della provincia di Roma che contestano il piano presentano dalla città Metropolitana in cui si individuano aree destinate a possibili discariche e impianti.