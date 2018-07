VIDEO | Consiglio comunale a Tor Bella Monaca. Raggi: "La mafia a Roma esiste, partiamo da questi territori"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L’aula Giulio Cesare del Campidoglio si è trasferita nei locali di via Duilio Cambellotti, nel giorno in cui si ricorda la strage di via D’Amelio in cui 26 anni fa persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta.

Presente la sindaca di Roma, Virginia Raggi e la sua giunta, i consiglieri capitolini e quelli municipali, il prefetto di Roma Paola Basilone e i vertici di Polizia. “Un pezzo dello Stato che vuole dare un segnale forte, tangibile, dove per oltre 20 anni la politica è stata assente - spiega a Roma Today il minisindaco del municipio delle Torri, Roberto Romanella -. Ho chiesto alla sindaca maggiore attenzione per questo municipio perché questi cittadini meritano di più”. “La mafia a Roma esiste - sottolinea la sindaca Raggi durante il suo intervento - il lavoro di questa amministrazione andrà avanti affinché Roma si ribelli a chi vuole umiliarla, a chi vuole sopraffarla con il malaffare”.

Votato all’unanimità l’ordine del giorno con cui si avvia di fatto l’iter per l’intitolazione a Paolo Borsellino di una piazza, parco o edificio pubblico del municipio VI: “Stiamo mettendo sul tavolo diverse idee - spiega Romanella - non sarà necessariamente a Tor Bella Monaca, ma ad un luogo simbolo del vasto territorio municipale”.