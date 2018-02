VIDEO | Attori accanto ai ragazzi dell'America, Verdone: "Bene il progetto in periferia"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Presenti alla conferenza stampa di oggi, lunedì 12 febbraio, molti personaggi del cinema e del panorama culturale della Capitale, a sostegno dei ragazzi del Cinema America, i quali hanno annunciato il progetto alternativo all’Estate Romana.

Abbiamo sentito Alessandro Roja, Eva Grimaldi e Carlo Verdone, quest’ultimo protagonista della conferenza stampa accanto a Valerio Carocci dell’associazione: “Quando ha esposto il progetto delle tre arene in periferia ne sono stato felice - spiega l’attore e regista romano - credo che per loro sarà una crescita, un progetto ancor più ambizioso. Senza dimenticare che lì, in quelle periferie, un progetto come il loro è davvero necessario”.

Condivide, seppure a toni “più bassi”, la questione della "censura" sollevata da Carocci: “Diciamo che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto usare maggior buon senso sulla questione - conclude Verdone - ma non voglio fare polemica, siamo sotto cam,pagna elettorale".