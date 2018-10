VIDEO | 75 anni fa la deportazione dal ghetto, Raggi: "Ricordare il passato per guidare i nostri passi nel futuro"

Era il 16 ottobre del 1943 quando 1023 ebrei, tra cui uomini, donne e bambini, furono deportati ai campi di sterminio nazisti di Auschwitz e Birkenau con una retata iniziata alle prime luci del mattino. Tornarono alle loro case solo in sedici: quindici uomini e una donna. In occasione del 75esimo anniversario dela razzia del Ghetto e la deportazione dei cittadini romani di religione ebraica, è stasta depèosta una corona di fiori di fronte alla Sinagoga di lungotevere de' cenci. "Una ferita che rimane incisa nella nostra città e che deve essere ricordata - dice la sindaca di Roma, Virginia Raggi -. Ho scritto una lettera aperta invitando tutti i cittadini a partecipare alla marcia silenziosa che quest'anno si terrà il 21 ottobre, perchè ricordare il passato deve aiutarci a guidare i nostri passi nel futuro".

Alla cerimonia hanno preso parte anche la Regione Lazio con l’assessore allo Sviluppo economico, Gian Paolo Manzella e l’Anpi. "La commemorazione di oggi ha un significato particolare - aggiunge la presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello -. Quello che è successo qui fa parte delle nostre coscienze ed è un monito per il futuro”. “Dobbiamo ricordare quanto accaduto - dice con fermezza la storica partigiana Tina Costa - per noi e per le nuove generazioni perchè altrimenti ritornano e non è possibile”.