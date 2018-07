Testaccio, il caos delle case messe all'asta. Le famiglie: "Non siamo noi gli scrocconi"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Affitti a prezzi di libero mercato. Troppo salati, ovviamente, per chi ci vive perché assegnatario di una casa popolare, o perché trasferiti lì a suo tempo su indicazione del Comune che ne aveva certificato lo stato di disagio.

“Affittopoli la stanno facendo loro perché a questa asta parteciperà solo chi ha i soldi o chi magari ha vissuto in una casa popolare pagando pochi euro in tutti questi anni - tuona Francesca, vedova e con tre figli da tirare su con il reddito di inclusione, decisa a non mollare questa battaglia -. Non abbiamo un posto dove andare, mi arrampicherò sul cornicione del palazzo se necessario per far conoscere a tutti la nostra storia”.

"E’ come dire che al centro città non possano esserci case popolari - dice Yuri Trombetti, responsabile Casa per il Partito democratico -. La soluzione ci sarebbe, calcolare gli affitti in base all’Isee. Già oggi questi cittadini pagano affitti di 200, 250 euro al mese più le spese. Pensare a loro come la casta di questa città distoglie l’attenzione de veri sprechi e privilegi che insistono a Roma".

Tra i palazzi di via Ginori e di piazza Testaccio nella lista del patrimonio “disponibile” ci sono finiti 64 appartamenti, solo quattro ‘scale’. Mentre le altre risultano di edilizia residenziale pubblica e sono fuori dalla delibera. Il risultato è un quadro frammentato fatto di assegnazioni provvisorie, contratti mai formalizzati ma confermati da richieste di versamenti per sanare eventuali debiti, bollettini che in alcuni casi riportano la dicitura ‘Erp’ e che in altri parlano invece solo di ‘patrimonio comunale’. Un caos che avrà come unico risultato lo sfratto di decine di famiglie.