VIDEO | La Casa delle donne non chiuderà: “Lavoriamo ad un progetto comune di rilancio”

Un tavolo a cui, per il Comune, ha partecipato la sindaca di Roma Virginia Raggi, con le assessore Rosalia Alba Castiglione (al Patrimonio), Laura Baldassarre (ai Servizi sociali), Flavia Marzano (Roma semplice).

La riunione si scioglie solo intorno alle 20:30 di sera, quando la maggior parte dei manifestanti che hanno riempito piazza del Campidoglio per tutto il pomeriggio, a sostegno della Casa, ormai è andato via. Un “non risultato” per i membri del direttivo: “Non hanno ancora compreso cos’è questa realtà - dice Giulia Rodari, membro del direttivo della Casa delle donne - e soprattutto non hanno inteso che questo non è un progetto del comune, un po’ come hanno fatto con il Cinema America. Abbiamo evidenziato le nostre proposte, ora attendiamo giugno”.

Da parte sua, l’amministrazione capitolina tende a ribadire che “la Casa delle donne non chiuderà - spiega Castiglione - abbiamo in mente un progetto di rilancio di questa struttura, più moderno e in grado di raccogliere tutta la città, anche la periferia. Bisogna però vedere anche il debito che è stato accumulato in questi anni - continua - i nostri tecnici stanno esaminando la situazione ed è per questo che abbiamo convocato un ulteriore tavolo a giugno”.