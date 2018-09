VIDEO | "Aiutami nel momento del bisogno", così Ama invita i proprietari di cani a raccogliere le deiezioni

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Al via la campagna di Ama, in accordo con il Comune di Roma, “Aiutami nel momento del bisogno”, indirizzata ai proprietari dei circa 400mila cani presenti nella Capitale. L’obbiettivo è quello di incentivare la raccolta delle deiezioni canine nei luoghi pubblici della città. Distribuzione di 12 mila cartoline e manifesti, 20 mila sacchetti brandizzati per la raccolta delle deiezioni, 400 lettere di illustrazione della campagna ai 15 municipi di Roma, negozi dedicati agli animali, ambulatori veterinari. Testimonial dell’iniziativa, cento cani di proprietà di altrettanti lavoratori Ama.

“Il costo totale della campagna è di 5mila euro - spiega Massimo Bagatti, direttore operativo di Ama -, attraverso questa iniziativa si vuole ovviamente incentivare il dialogo con le nostre utenze e avviare il tema ben più ampio della pulizia della nostra città”. “Un’iniziativa che parte con l’obiettivo di incentivare il decoro urbano della città”, sottolinea Pinuccia Montanari, assessora alla Sostenibiltà ambientale di Roma Capitale.

L'articolo 34 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani prevede, nelle aree pubbliche, l'obbligo per padroni di cani di essere "muniti di appositi sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine" e di "provvedere alla immediata e totale loro asportazione facendo uso della suddetta attrezzatura".

Inoltre il codice di comportamento dei proprietari di cani stabilisce gli spazi idonei per le deiezioni e una delibera di Giunta del 2010 prevede sanzioni da 50 a 300 euro per i trasgressori. "Vogliamo dare un segnale positivo in senso culturale a tutti i proprietari di cani di porre attenzione alle azioni da svolgere per avere sensibilità verso la città, che non è sempre un giardino", ha spiegato il direttore operativo di Ama, Massimo Bagatti.