VIDEO | Presidio di Azione Frontale al parco Celio Caldo: "Ricordiamo le vittime dei partigiani"

Malgrado le polemiche dei giorni scorsi, nella serata di ieri, sabato 10 febbraio, la formazione neo fascista "Azione Frontale" ha svolto la commemorazione al parco Celio Caldo di Torre Angela, dove hanno allestito una targa in memoria di Giuseppina Ghersi.

Fiaccole accese, interventi in grado di "riscrivere una storia per molti anni tenuta nascosta", dice al megafono il presidente di Azione Frontale, Ernesto Moroni. Tutti intorno alla targa, con tanto di foto, di "Giuseppina Ghersi - spiega Moroni - vittima dell'odio partigiano e a cui noi vogliamo dedicare questo parco".

Un enorme dispiegamento di forze dell'ordine davanti a questo piccolo parco di Torre Angela. Molti di più rispetto ai manifestanti, in tutto poco più di una ventina. Questo per timore di disordini visto il clima che ormai da giorni si respira nella Capitale tra fascisti e anti fascisti per i fatti acaduti a Macerata e in occasione del giorno del ricordo e delle diverse commemorazioni organizzate per le Foibe. Poco prima un presidio anti fascista organizzato dal Partito democratico e dalla Cgil si era svolto nella vicina Tor Bella Monaca.