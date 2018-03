VIDEO | Dallo sgombero al Pertini per un malore: "Sono anziana e malata, ora senza casa"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un malore improvviso, il cuore che inizia a battere forte, giramento di testa. Dopo lo sgombero per Paola Gazzarini si sono aperte le porte dell’ospedale Sandro Pertini. Il suo grido d’aiuto dal letto del pronto soccorso: "Non so dove andare, preferisco morire"

All’indomani dello sgombero, un gruppo di amici della 75enne è andato a trovarla "per farle sentire che non è sola - spiega Michelangelo Giglio del sindacato inquilini Asia Usb -. Quello che è accaduto ieri, con uno sgombero di tale violenza, per noi è un atto criminale. Non è accettabile che una signora in queste condizioni venga sgomberata senza darle nel,meno una alternativa alla strada. Paola non ha famiglia e non sa dove andare".

Paola resta per ora in ospedale, mentre Asia Usb pensa già ad una grande mobilitazione: “La lotta per Paola va avanti - conclude Giglio , ma anche per tutte le atre persone che si trovano nella stessa situazione”. per portare la questione delle Politiche abitative nell’agenza del Campidoglio. Magari prima di un nuovo sgombero forzato ai danni di una persona anziana, perché questa non è “Scroccopoli”.

Il Campidoglio ieri ha spiegato che segue con attenzione l’evolversi della situazione della signora che aveva occupato abusivamente l’appartamento nel quartiere San Basilio sequestrato, questa mattina, dalla Polizia Locale su diretta disposizione della Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 321 del Codice di Procedura Penale. La Sala Operativa Sociale (SOS) di Roma Capitale si è subito attivata per garantire supporto alla signora, recandosi prontamente sul posto già questa mattina. Gli operatori sociali di Roma Capitale sono in stretto contatto con la struttura ospedaliera in cui si trova la signora, al fine di acquisire aggiornamenti in tempo reale e organizzarne la presa in carico. L’operazione eseguita questa mattina è stata disposta dalla Procura della Repubblica e vede la signora denunciata per violazione dei sigilli. L’appartamento, essendo un alloggio popolare, è stato assegnato dagli uffici capitolini ad aventi diritto, una madre con tre bambini in emergenza abitativa legittimamente in graduatoria. Lo riferiscono, in una nota, gli Assessorati di Roma Capitale alla Persona, Scuola e Comunità Solidale e al Patrimonio e Politiche Abitative.