VIDEO | Antifascisti in piazza contro Casapound malgrado il divieto del questore: tutti denunciati

Il presidio antifascista organizzato nel pomeriggio di ieri, giovedì 1 marzo, a largo di Torre Argentina, mentre a pochi metri di distanza di svolgeva il comizio di chiusura della campagna elettorale di Casapound, in piazza della Rotonda.

“Lo stato permette ai fascisti di intonare i loro slogan razzisti mentre alla città è vietato manifestare”, tuonano dal megafono gli organizzatori della manifestazione antifascista “Casapound not welcome” radunati a largo di Torre Argentina, intono alle 17, circondati dai blindati della polizia. Una manifestazione non autorizzata e che ha voluto "sfidare l’ordinanza del questore" con la quele si impedivano manifestazioni all’interno della green zone.

Una protesta che si è svolta senza disordini e che si è conclusa, un paio d’ore dopo, con un corteo spontaneo verso il quatiere di Trastevere. In serata la questura di Roma fa però sapere che “i partecipanti verranno denunciati all’Autorità Giudiziaria per omesso preavviso di manifestazione, nonché sanzionati per blocco stradale”.