VIDEO | Ambulanti, sciopero e presidio sotto il dipartimento al Commercio: "No alla delocalizzazione"

Appuntamento alle prime ore del giorno stamattina, lunedì 22 gennaio, per gli ambulanti che lavorano ogni giorno nella città di Roma. Un presidio sotto gli uffici del dipartimento al Commercio di Roma Capitale, in via dei Cerchi, che accompagna lo sciopero proclamato dalle sigle sindacali

I motivi della prostesta di oggi risiedono nell'operazione di delocalizzazione delle bancarelle dalle principali arterie della Capitale, avviato dall'amministrazione capitolina, così com'è accaduto dalla scorsa settimana in via Tuscolana. "Siamo qui perchè devono riceverci e confrontarsi con gli operatori, che sono gli attori principali in questa vicenda - spiega Luca Paolucci, Asci Confimprese Italia -. A Roma sono 12mila le lincenze di ambulanti, mille e 600 solo nel centro città. Sono numeri importanti e l'amministrazione non può pensare di avviare un processo come la delocalizzazone delle bancarelle senza una reale concertazione con i lavoratori".