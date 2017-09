Via Salaria, spunta il progetto per la riqualificazione: ma servono 140 milioni

Rimettere in sesto la via Salaria che oggi, nel tratto tra il Gra e la Tangenziale Est-Olimpica, è sempre congestionata, con un limite di velocità a 30 chilometri orari a causa del dissestato manto stradale e allagata ad ogni pioggia. Il progetto esecutivo già c'è ed è stato presentato questa mattina nel corso di una commissione capitolina Lavori Pubblici alla quale era presente anche il dipartimento Simu del Campidoglio.

Il progetto, già autorizzato e pronto a partire, prevede la realizzazone di una complanare, due ponti, una serie di svincoli, sottopassi, inversioni, pista ciclabile e la valorizzazione archeologica del ponte di età romana oggi nascosto che insiste sull'Aniene. Costo complessivo: 140 milioni di euro.

La via Salaria, spiega l'ingegner Fabio Stefano Pellegrini, responsabile ufficio Manutenzione straordinaria e Riqualificazione strade del Simu, "dal punto di vista della sicurezza attualmente è in una situazione estremamente drammatica, ci sono troppe croci di ragazzi che hanno perso la vita. Nel 2007 facemmo un progetto strutturale d'insieme su questa strada che ormai è interquartiere, di comunicazione e di smistamento per un'area commerciale, per risolvere strutturalmente il problema dello svincolo con Prati Fiscali e Tangenziale: il progetto prevede la razionalizzazione dell'innesto su via Salaria, separando il traffico passante e uscente da quello locale tramite la costruzione di una complanare e mettendo in sicurezza le entrate e le uscite da tutte le attività commerciali della zona".

Per i tecnici si tratta di "uno dei pochi progetti urbani che ha tutte le possibili approvazioni, dall'urbanistica al fiume fino alla paesaggistica, in totale si tratta di 37-38 autorizzazioni che scadono il prossimo anno". Il progetto completo sarebbe un intervento strategico con una ricaduta positiva sulla vita quotidiana dei cittadini,

Per quanto riguarda i costi, "il progetto 10 anni fa costò 3 milioni in totale, la realizzazione venne stimata in 100 milioni. Oggi con i nuovi prezziari, e ne sono già usciti due, bisognerebbe stimare almeno un 40% in più, quindi 140 milioni di euro. Il progetto comunque è attualissimo, è necessaria semplicemente una revisione in vista della gara in base ai nuovi quadri normativi e criteri di aggiudicazione".

Frena il Movimento cinque stelle. Questo tema, ha ricordato Enrico Stefano, presidente della commissione capitolina Mobilita', "è stato già trattato in commissione 10 mesi fa, a novembre". Per il presidente della commissione Bilancio, Marco Terranova, "se quelli stanziati per il progetto piu' grande erano fondi disponibili e ora non ci sono più questo vuol dire che sono stati utilizzati per altro e che va rifinanziato. Siamo a settembre, se vogliamo riproporlo per il triennio 2018-2020 siamo già in ritardo".

Presente in commissione anche Annalisa Contini, assessore M5S a Lavori pubblici e Mobilità del III Municipio: "Sulla Salaria c'è il limite di velocità a 30 km/h da un anno, la cittadinanza è in rivolta e anche se è una misura di sicurezza per loro la vivono come un'imposizione negativa. Serve però a evitare incidenti gravi e gravissimi vista la condizione della strada: per questo il III Municipio chiede formalmente di intervenire sulla situazione del manto stradale che ormai è ingestibile e di individuare un progetto di riqualificazione della strada, anche realizzato a stralci, che preveda il miglioramento anche della mobilità sostenibile. Capisco che non è semplice, ma dopo anni è ora di arrivare al punto".