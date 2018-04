Raggi lancia Via Libera: da giugno 24 chilometri di strade pedonali per una domenica al mese

Un anello di strade pedonali, per un totale di 24 chilometri, con feste, street food, arredi e installazioni. Si chiama Via Libera, il progetto sperimentale lanciato oggi dalla sindaca Raggi, dall'assessore ai Trasporti Linda Meleo e dal presidente della commissione Mobilità Enrico Stefàno. Di cosa si tratta? Per una domenica al mese, a partire da giugno, 24 chilometri di strade della Capitale saranno aperte a pedoni e biciclette. Un lungo percorso ciclo pedonale con 55 presidi fissi delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza e 1400 transenne per consentire la regolare manifestazione.

Un'idea venuta alla sindaca grillina durante il C40, il convegno sui cambiamenti climatici, a Città del Messico. "Lì pedonalizzano 55 chilometri di strade una domenica al mese - ha raccontato Raggi durante la conferenza stampa di presentazione del progetto - è un'iniziativa a cui i cittadini non possono più rinunciare. E anche a Roma sono certa sarà molto apprezzata". Una vera e propria rete di strade liberate dalle auto che includerà tratti di via Appia Antica di via Tiburtina, via Cola di Rienzo. Ma niente blocchi nè paralisi del traffico, assicura Raggi. "Ci saranno presidi dei vigili urbani a garantire che la viabilità proceda sempre regolare". E a breve sarà pubblicato un bando pubblico per i soggetti interessati a realizzare installazioni temporanee e arredi lungo i percorsi. Le associazioni e gli esercizi commerciali interessati potranno così partecipare e contribuire alla realizzazione della manifestazione.

"La città ha già dimostrato di apprezzare molto iniziative del genere. Pensiamo al Capodanno o a via Petroselli per il Natale di Roma - commenta l'assessore Meleo - c'è grande entusiasmo tra i cittadini che vogliono vivere questa città in maniera diversa". Ricordando che Via Libera è solo una delle iniziative di mobilità sostenibile promosse dal Campidoglio. "C'è via di San Gregorio, via Labicana, la ciclabile Nomentana, quella su via Tuscolana, i lavori inizieranno a luglio" ha dichiarato Stefàno. Poi c'è il progetto per la pedonalizzazione di un ulteriore tratto di via del Corso, ancora allo studio, conseguenza di una serie di prescrizioni anti terrorismo arrivate della Prefettura.