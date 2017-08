Via Labicana: "Tra un anno arriva l'asse verde per bici e pedoni"

Una nuova prospettiva per via Labicana e via di San Gregorio. Dalla seconda metà del 2018 più spazio per trasporto pubblico, pedoni e biciclette. Se ne è discusso in Commissione Mobilità questa mattina e il presidente Enrico Stefàno informa i cittadini: "Abbiamo presentato lo studio di fattibilità per il nuovo assetto delle due strade, oggi ad alta percorrenza di automobili con gravi conseguenze anche per la salute dei cittadini del quadrante". Ecco nel dettaglio.

La corsia nord di via Labicana fino all'incrocio con viale Emanuele Filiberto sarà dedicata alla mobilità ciclabile e pedonale, in alcuni tratti in promiscuo con le auto ma "per la sola viabilità locale diretta alle aree interne". "Un vero e proprio "asse verde" - lo ha definito Stefàno - che darà una nuova qualità della vita ai residenti e respiro alle attività commerciali, oggi soffocate dal traffico".

Per via di San Gregorio invece è stata ipotizzata la chiusura al traffico privato della corsia prossima al colle Palatino, portando il traffico privato a doppio senso sulla corsia opposta. "Ci sarà cosi spazio per poter godere liberamente di un'area unica al mondo, che successivamente sarà inserità all'interno del progetto GRAB". Poi precisa: "L'immagine non è molto chiara, nei prossimi giorni pubblicherò i materiali nel dettaglio. In ogni caso il percorso tratteggiato rosso è ad uso esclusivo della bici, se con lo sfondo giallo su sede esclusiva. Il percorso rosso non tratteggiato è in promiscuo auto e bici, che avviene per la quasi totalità del progetto all'interno di una viabilità esclusivamente locale e diretta ad aree interne, quindi con flussi veicolari pari (quasi) a zero".