Degrado in via Gaiole in Chianti, il sindaco Pescini a Raggi: "La adottiamo noi"

E' una piccola strada sconosciuta ai più, a ridosso dell'Aeroporto dell'Urbe, tra via Salaria e il fiume Tevere. Si chiama via Gaiole in Chianti ed è tale il degrado che la affligge che ha risvegliato l'attenzione a centinaia di chilometri di distanza. Se ne prenderà cura la comunità di Gaiole in Chianti, paesino della provincia di Siena da cui prende il nome. Il sindaco Michele Pescini ha scritto una lettera a Virginia Raggi, per proporre una sorta di adozione a distanza che tenga alto il nome del paesello. E lanciare perché no una nuova tendenza tra i sindaci dei Comuni italiani: prendersi cura delle strade che portano i nomi delle loro città.

"Nel tempo la piccola realtà di cui sono sindaco è diventata un punto di riferimento mondiale per quanto riguarda la qualità del vivere e la bellezza del territorio - scrive il sindaco Pescini – Gaiole ha ricevuto a fine 2008 dalla rivista americana “Forbes” il titolo di Comune più vivibile d’Europa (…). Vogliamo dirti che via Gaiole in Chianti è probabilmente una delle strade più brutte della magnifica Roma, una traversa corta e senza sfondo della via Salaria, chiaramente un luogo pieno di sporcizie varie e, si presume, di appuntamenti di bassa lega".

Da qui l'idea di un rilancio. "Siamo disponibili a un incontro per parlarne e ragionare insieme su un progetto di risanamento condiviso a cui la nostra piccola, ma oggi molto nota, comunità potrebbe partecipare. Di certo l’idea, che noi stiamo comunicando con successo, di Gaiole in Chianti comune bellissimo, dove si vive di più e meglio, con una qualità del territorio hors categorie, non può trovare nella Città Eterna rappresentazione in una via degradata. Quella che proponiamo è una sorta di “adozione a distanza” che potrebbe essere replicata con altri Comuni italiani in una visione in cui la capitale d’Italia divenga la capitale di tutti cointeressandoci anche al suo decoro".