Via Flavio Stilicone pedonale: dopo il furto dell'escavatore ignoti spaccano le fognature

"Ancora un episodio di intimidazione al quale rispondiamo con forza e determinazione. Questa notte hanno rotto i tubi delle fognature appena realizzate all'interno di un cantiere in via Stilicone". A darne notizia la sindaca Virginia Raggi. "È lo stesso cantiere dove, poche settimane fa, due ignoti avevano rubato un escavatore. Sono qui insieme a Monica Lozzi presidente VII municipio per dire che non ci fermeremo e non ci piegheremo".

Già, il 12 marzo nello stesso cantiere ignoti hanno rubato un escavatore, travestiti da operai. E non sarebbe affatto un caso secondo le amministratrici, sindaca e minisindaca, insieme sul posto nonostante gli attriti recenti. In via Flavio Stilicone, da alcuni mesi, sono partiti dei lavori per un progetto di pedonalizzazione per trasformare "l'ennesimo parcheggio a cielo aperto", definizione cara a Lozzi, in uno spazio dove i cittadini possano incontrarsi e trascorrerre del tempo tra tavoli da ping pong, panchine e nuove essenze arboree.

Ma l'idea non incontra il favore di tutti. Da qui, è l'accusa di tentativi ripetuti di sabotaggio. E gli hashtag che accompagnano puntuali i racconti a cinque stelle: #NonAbbiamoPaura #ATestaAlta. La ditta incaricata di effettuare i lavori ha sporto denuncia ai carabinieri. E Raggi annuncia: "D'ora in avanti vigilanza della polizia locale h24".