Via Emanuele Filiberto, arrivano i cordoli per la preferenziale: via ai lavori

Sono partiti i lavori per la protezione della preferenziale di via Emanuele Filiberto, tra viale Manzoni e via Biancamano. In seguito all’avvio del cantiere il tram 3 ha deviato il suo percorso. Fino al termine dei lavori i convogli provenienti da Valle Giulia transiteranno su via di Porta Maggiore, via Principe Eugenio, piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto e viale Manzoni per poi riprendere il normale itinerario.

I tram in arrivo dalla stazione di Trastevere, giunti in viale Manzoni, proseguiranno su via Emanuele Filiberto, piazza Vittorio, via Principe Eugenio, via di Porta Maggiore, piazza di Porta Maggiore, via Eleniana e piazzale Labicano da dove riprenderanno il normale percorso. Stesso cambio di percorso anche per i tram della linea 8 in entrata e uscita dal deposito di via Prenestina.

"La protezione della preferenziale su via Emanuele Filiberto fa parte del primo pacchetto di lavori dedicati alle corsie riservate. Interventi che hanno come obiettivo quello di migliorare il servizio del trasporto pubblico, aumentando la velocità commerciale degli autobus, diminuendo, quindi, i tempi di percorrenza", dichiara l’assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale, Linda Meleo.

"Un’infrastruttura fondamentale per velocizzare due tra le più importanti linee di trasporto di superficie della nostra città che sono il tram 3 e la linea 51. Due linee su cui tra l’altro siamo già intervenuti nei mesi scorsi migliorandole ed implementandole. In particolare per la linea 3 è stato prolungato l’orario di esercizio fino alle 00.30. La linea 51 è stata invece trasformata in linea espressa ottimizzando il numero delle fermate e velocizzandone il percorso portandolo appunto su via Emanuele Filiberto", spiega il presidente della Commissione Mobilità e trasporti, Enrico Stefàno.