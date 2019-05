Via dei Cerchi pedonale? Bergamo: "Lo auspico, c'è impegno per lavorarci" 

Via dei Cerchi pedonale per punire il Palatino al Circo Massimo? Un progetto da libro dei sogni, traffico permettendo, su cui il vicesindaco con delega alla Cultura Luca Bergamo, si mostra possibilista. "Lo auspico - ha detto Bergamo - vuol dire che c'è un impegno per lavorarci". Certo, con realismo ammette, che "Non è detto che sia tutto possibile, penso che sia giusto farlo e che ci si possa lavorare. Quando, come e in che modo è un tema che va ancora approfondito".

La proposta era arrivata dal direttore del parco del Colosseo, Alfonsina Russo, di pedonalizzare via dei Cerchi per unire Palatino e Circo Massimo in vista della creazione di un percorso che unisca parte statale e parte comunale dell'area archeologica centrale e dei Fori.

"Veramente - ha tenuto a dire a margine della presentazione del percorso multimediale Circo Massimo Experience - è una mia tesi su cui conviene il direttore del Parco del Colosseo: siamo entrambi d'accordo sul fatto che nel corso del tempo vada prodotta una riunificazione vera di tutte queste aree che non comporta solo la pedonalizzazione, ma anche l'attivazione degli accessi al Parco, visto che è ancora regolato da un biglietto di ingresso e non è ad accesso libero. A breve - ha concluso riferendosi alla riunificazione dei Fori - facciamo quello che ci siamo impegnati a fare e poi ci saranno i passi successivi".

(Fonte Agenzia Dire)