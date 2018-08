Tor Sapienza, Ferrara: "Rifatta via degli Armenti. Grande lavoro". Ma è polemica: "Solo 100 metri di strada privata"

"Un'altra strada nuova e fatta bene". Paolo Ferrara, consigliere grillino in Campidoglio, esulta su Facebook direttamente da Tor Sapienza. "Via degli Armenti a Roma si presenta così - la foto è allegata - aiutatemi a condividere anche questa magari domani qualche giornale si ricorda del grande lavoro che stiamo facendo". Nuovo manto stradale e nuovi marciapiedi su cento metri di una piccola strada del quartiere tra l'area di Salviati, dove insiste il noto campo rom, e via Collatina. Meglio che niente, ma sono tanti i cittadini che non gradiscono l'auto elogio del consigliere, date le condizioni (pessime) in cui versa quel boccone di periferia dimenticato.

Basta scorrere i commenti. C'è chi incita il grillino - "grande, avanti così" - ma non mancano i polemici. Roberto Torre, presidente del cdq Tor Sapienza: "E' propaganda da osteria, la parte della strada che non fate vedere è la più ammalorata e pericolosa, abbiamo più volte richiesto parapedonali vicino al semaforo e ve ne siete fregati". Segue Dina Perri, ex vicepresidente del cdq La Rustica, confinante con Tor Sapienza: "Paolo Ferrara stiamo parlando di 100 mt. Di strada che tra l'altro non era tra i più disastrati del quartiere e di 30 mt di marciapiede rifatto alla meno peggio". Poi semplici voci di quartiere: "Vi auto celebrate per pochi metri di strada ma lasciate il resto all'incuria. Non sarebbe meglio stare zitti e lavorare?" scrive Stefania. Gli fa eco Sandro: "In due anni siete riusciti a stendere qualche centinaio di metri di asfalto, spesso neanche per merito vostro, e ve ne vantate pure".

E c'è un'altra questione aperta su via degli Armenti. Quel tratto di via, aperta a pubblico transito, è privata. E' proprio un consigliere M5s municipale, Umberto Placci, a sottolinearlo per primo sempre sotto il post di Ferrara, forse con l'intento di mettere in luce il surplus di sforzo amministrativo per intervenire. "Solo un appunto - scrive Placci - è stato un problema dover asfaltare questo tratto, e sistemare il marciapiede alla sinistra della foto, ammalorato e rotto da troppi anni. Gli uffici tecnici ad inizio mandato ci hanno sempre detto che non si poteva fare". Perché appunto il tratto interessato è aperto al pubblico transito, ma privato, in capo a enti consortili, ai quali spetterebbero da normativa vigente i lavori di rifacimento del manto (ma non la messa in sicurezza che comprende ad esempio di tappare le buche).

E allora la domanda sollevata dalle forze di opposizione è semplice: quale iter si è intrapreso per effettuare i lavori? Si comincerà a intervenire su tutte le strade private a pubblico transito? "La questione verrà calendarizzata nella prossima commissione Trasparenza" assicura Nunzia Castello, consigliera dem.