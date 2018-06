Una via ad Almirante, Meloni non molla: "Proseguiamo la battaglia. Raggi grottesca"

"Non ci daremo per vinti, continueremo questa nostra battaglia perchè Roma passa avere presto una via intitolata: 'Giorgio Almirante (1914-1988) Patriota'". La presidente di Fratelli d'Italia non demorde. Ribadisce e rilancia, in un intervento pubblicato ieri sul Il Tempo, la posizione del suo partito sull'intitolazione di una via della Capitale a Giorgio Almirante, leader del MSI.

Meloni ripercorre la vicenda, la mozione votata in aula anche dal Movimento Cinque Stelle, la notizia che fa scalpore, e Virginia Raggi che cade incredibilmente dalle nuvola in diretta da Bruno Vespa - "non so nulla" - sostiene la decisione dell'aula, salvo il dietrofront notturno con un'altra delibera ad hoc per annullare la scelta. Un caos che ha gettato più di imbarazzo all'ombra del Marc'Aurelio. "L'aula è sovrana aveva commentato il sindaco Virginia Raggi, con una frase che suonava da citazione memorabile, per far intendere che la scelta non era sua, ma se così aveva deciso il Consiglio comunale, era giusto prenderne atto. Peccato - osserva Meloni - che nel giro di poche ore le parole del sindaco si siano tramutate da memorabile citazione volteriana a pagliacciata mal riuscita".

Ma, per la leader, è grave la scelta nel merito. "L'ipocrisia verso un politico che per 50 anni ha partecipato pienamente alla vita democratica di questa nazione esprimendo, con il MSI, politici e rappresentanti istituzionali. Anche a Roma, nell'aula del Campidoglio, e anche in Parlamento, in anni in cui persone che l'antifascismo lo avevano praticato veramente, non si sono mai sognate di considerare Almirante un intruso, indegno del panorama politico italiano".