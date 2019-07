Via Alessandrina, un busto dell'antica Roma affiora dagli scavi: "Un grande grazie alla Sovrintendenza"

La Roma antica, e il suo passato nascosto, restano una continua emozionante scoperta. E' notizia di queste ore il ritrovamento di un busto durante gli scavi condotti dalla Sovrintendenza capitolina in via Alessandrina. Ancora non sono noti dettagli dell'opera, ma i ringraziamenti arrivano subito.

"L'attento lavoro di scavo della Sovrintendenza Capitolina in Alessandrina continua a regalare sorprese - scrive sui social il vicesindaco con delega alla Cultura Luca Bergamo - è di poco fa la scoperta di un busto, di cui questo è il primo scatto. Ne sapremo di più dopo gli approfondimenti degli archeologi, intanto a loro va un grande ... GRAZIE!".

"Le meraviglie della Roma antica: gli scavi di via Alessandrina continuano a regalare sorprese. Scoperto un busto grazie all'attento lavoro della Sovrintendenza capitolina. Roma non smette mai di stupire" scrive anche la sindaca di Raggi su Instagram.

Già a fine maggio, negli stessi luoghi, era stata ritrovata una testa di statua in marmo bianco di età imperiale, perfettamente conservata, sempre in via Alessandrina, l'asse viaria che attraversa i Fori Imperiali, collegando il Foro di Nerva ai mercati di Traiano.