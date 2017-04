Campidoglio, variazione di bilancio da 78 milioni: ecco come saranno impegnate le risorse

Settantotto milioni di euro in più, tra parte corrente e in conto capitale. La Giunta capitolina ha approvato una variazione al bilancio 2017-2019, mettendo a disposizione maggiori risorse per il salario accessorio dei dipendenti capitolini, per la ristrutturazione e manutenzione di scuole e asili nido, per la riqualificazione già annunciata dei mercati rionali, per le politiche sociali (per servizi a disabili e minorenni e per i centri antiviolenza sulle donne), e per la messa in sicurezza della collina di Monteverde.

MAGGIORI ENTRATE - Sul fronte delle maggiori entrate, ammontano a oltre 55 milioni quelle correnti e l’avanzo di amministrazione a destinazione vincolata. A queste si aggiungono più di 17,5 milioni sostanzialmente derivanti da una maggiore quantificazione del Fondo di Solidarietà Comunale, comunicata dal Ministero dell’Interno. E infine vanno sommati circa 5,5 milioni di entrate in conto capitale.

MAZZILLO - "Con questa variazione di bilancio abbiamo cercato di rispondere alle esigenze manifestate dalle strutture centrali e territoriali – spiega l’assessore al Bilancio e Patrimonio, Andrea Mazzillo – privilegiando quelle che hanno dimostrato di saper utilizzare al meglio le risorse a disposizione traducendole in prestazioni per i cittadini, manutenzioni urbane e degli edifici pubblici. Inoltre, viene confermata l’attenzione nei confronti di tutti i Municipi della capitale, che questa amministrazione considera presidi fondamentali per garantire la corretta e puntuale erogazione dei servizi ai quali i romani hanno diritto".



MAGGIORI SPESE - La manovra prevede oltre 66 milioni di maggiori spese, per la parte corrente, e 12 milioni di euro di nuovi investimenti per il 2017. Le voci principali per le quali viene aumentata la spesa corrente riguardano: Personale: fondo per il trattamento accessorio (18,4 milioni); Politiche sociali: servizi a favore di persone con grave disabilità (4,5 milioni), accoglienza minorenni non accompagnati (4 milioni), Punti Unici di Accesso (3,7 milioni), gestione asili nido in convenzione (1,2 milioni), accoglienza persone con bisogni speciali (700 mila euro) centri antiviolenza sulle donne (279 mila euro), servizio di cura domiciliare nel Municipio I (225 mila euro); Beni culturali: “Forma Romae”, sistema informativo sul patrimonio storico, archeologico e architettonico di Roma (1,3 milioni); Ambiente: manutenzione del verde nel Municipio X (900 mila euro).



IN CONTO CAPITALE - Per quanto riguarda la manovra in conto capitale si prevedono, tra gli altri, i seguenti maggiori investimenti; Lavori pubblici: parcheggi su area comunale per la stazione di Acilia-Dragona con realizzazione di un sovrappasso pedonale (2,5 milioni), stabilizzazione dei versanti della collina di Monteverde (2,4 milioni); Attività produttive: manutenzione straordinaria, riqualificazione e realizzazione di mercati rionali (4 milioni); Scuola: messa a norma del Cfp “Simonetta Tosi” nel Municipio I (500 mila euro), manutenzione straordinaria della scuola elementare “Nino Manfredi” nel Municipio IV (466 mila euro), rifacimento dell’asilo nido “Bolle di sapone” nel Municipio IV (300 mila euro), ristrutturazione della scuola materna “Ruspoli” nel Municipio I per la realizzazione di un asilo nido (250 mila euro), creazione aule di scuola media nell’istituto “Magarotto” nel Muncipio XII (200 mila euro); Sociale: completamento centro anziani “San Felice Circeo” nel Municipio XV (200 mila euro).