Portano via palina del bus, il video fa il giro del web. Il consigliere grillino: "Genitori li riconoscano e si vergognino"

Notte brava nel cuore di Roma per alcuni adolescenti che hanno sradicato e portato via una palina della fermata dell’autobus. Il gruppo di ragazzi è stato immortalato da un passante con il video poi finito sul web.

Ragazzi portano via palina del bus

Duro il commento del capogruppo del M5s in Campidoglio, Giuliano Pacetti: ”Ragazzini sì, ma comunque vandali. Rispettare le regole è importante. In questo periodo non si sente ripetere altro. Eppure si fanno ancora queste ‘bravate’.” – ammonisce il grillino invitando tutti a far girare il video.

Il consigliere grillino: “Genitori li riconoscano”

Dopo la lotta agli “zozzoni” e ai pendolari dei rifiuti, l’obiettivo adesso è un altro: “La mia speranza – scrive Pacetti - è che qualcuno dei loro genitori li riconosca. Così potranno vergognarsi anche per loro”.

