Imbrattato gazebo FdI in viale Partenope: "Combatti la paura, distruggi il fascismo"

"Combatti la paura, distruggi il fascismo. Merde". E' la scritta a bomboletta comparsa sul gazebo di Fratelli d'Italia in viale Partenope, al Prenestino. A denunciarla gli esponenti di Fratelli d’Italia, Fabrizio Ghera e Chiara Colosimo candidati al Consiglio regionale del Lazio e Daniele Rinaldi dirigente romano.

"Registriamo un altro atto vandalico - dopo quello di alcuni giorni fa in largo Leopardi nel I Municipio - ai danni di un gazebo di Fratelli d’Italia, presente in viale Partenope nel Municipio V. Siamo ai soliti vigliacchi che agiscono furtivamente e imbrattano un presidio politico fomentando l’odio sul territorio. Condanniamo l’ennesimo gesto vile, auspicando che i toni di questa campagna elettorali tornino ad essere più pacati, non ci faremo certo intimorire e oggi saremo presenti al nostro gazebo in viale Partenope".