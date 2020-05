"Carocci sindaco tra quattro anni", la battuta di Lucia Annunziata che lancia il presidente del Piccolo America

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Grazie per la battuta sulla mia candidatura a sindaco di Roma". Risponde così Valerio Carocci, presidente dell'Associazione Piccolo cinema America, alla giornalista Lucia Annunziata durante un'intervista a In mezz'ora. Nel corso di una discussione sulla necessità in questo momento di dare più spazio pubblico ai giovani per alleggerire i luoghi della movida, per esempio, ha detto Carocci "pulendo il Lungotevere e il Circo Massimo, che sembra i Campi elisi del Gladiatore, e lasciando i parchi aperti la sera", Annunziata ha commentato "con una battuta" dicendo che "Carocci fra 4 anni è candidato sindaco di Roma. Questo è già un piccolo programma politico. So che lei ha già un pensiero politicamente elaborato- ha detto Annunziata- ma provi a rispondermi da giovane, visto che ha solo 28 anni".

Video Rai