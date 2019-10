Rifiuti, niente assessore. Raggi sceglie un delegato: dal XII municipio arriva Valeria Allegro

Niente assessore, arriva un delegato. Di rifiuti, da oggi in poi, si occuperà Valeria Allegro. Grillina, ex assessore all'Ambiente e vice presidente del municipio XII, è entrata a far parte da qualche settimana dello staff della sindaca Raggi. E oggi ha preso parte alla Cabina di Regia al ministero Ambiente dove si discute del futuro dell'immondizia di Roma.

Il curriculum è di quelli calzanti. Allegro è stata consulente della commissione bicamerale sui rifiuti nel 2015, ha collaborato a diverse pubblicazioni editoriali sul tema, con un master in diritto dell'Ambiente conseguito a pieni voti. Oggi il suo primo appuntamento importante da delegata, al dicastero. Con lei il neo capostaff Massimo Bugani e il direttore capitolino dell'area Rifiuti, Laura D'Aprile.

Il posto era vacante da otto mesi, da quando Pinuccia Montanari ha lasciato il Campidoglio sbattendo la porta in aperta lita con la sindaca sulle questioni del bilancio Ama. Dopo settimane e settimane di totonomi, l'assessorato è stato innanzitutto spacchettato. Al Verde pubblico è stata nominata a giugno Laura Fiorini. Ai rifiuti, partita tra le più delicate per la città, la delega l'ha tenuta la sindaca. Che ha comunque preferito non nominare nuovi assessori.