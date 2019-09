Casa, la sfida di Unione Inquilini alla nuova assessora Vivarelli: "Basta sgomberi senza alternative e stop ai Sassat"

A meno di 24 ore dall'ufficializzazione della carica, l'Unione Inquilini lancia il suo appello alla nuova assessora alle Politiche Abitative per l'ormai ex consigliera M5S Valentina Vivarelli che andrà a sostituire Rosalba Castiglione: "Chiediamo di inaugurare questo nuovo percorso aprendo prima di tutto alle parti sociali. Chiediamo con un urgenza un incontro per attuare quelle politiche abitative strutturali con le quali Roma deve riprendere slancio”.

A parlare è il segretario romano Fabrizio Ragucci che boccia le politiche abitative che si sono succedute fino ad oggi: "Dopo due anni di amministrazione certo l'assessorato al Patrimonio non ha dato quel cambio di passo, quella lotta ai poteri forti tanto annunciato dai 5stelle. Abbiamo visto succedersi diversi Assessori e Castiglione ha sicuramente fermato un lavoro precedentemente avviato”.

Nel mirino soprattutto gli "sgomberi senza soluzioni alternative per le persone, finanziare cooperative legate a Mafia Capitale ed elogiare i Sassat che, in perfetta continuità con i Caat, nonostante siano una fonte di guadagno per i costruttori lautamente ricompensati speculano depredando il bilancio pubblico". E conclude: “Ora guardiamo con fiducia alla nuova Fase che sicuramente sarà quella annunciata anche nel Programma di Governo Conte 2 che richiama al punto 8 la necessità di un piano casa che guardi alla rigenerazione urbana delle nostre città".